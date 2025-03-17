Eş zamanlı operasyon... Samsun merkezli 2 ilde 'fuhuş' baskını: 2 tutuklama

Samsun merkezli 2 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eş zamanlı operasyon... Samsun merkezli 2 ilde 'fuhuş' baskını: 2 tutuklama
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 17.03.2025 - 14:48

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan, internet üzerinden ilan vererek bu suça aracılık eden ve haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, Samsun ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan T.A, S.M.K. ve D.B. emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.M.K. ve D.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da insan ticareti ve fuhşa aracılık eden suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.


Etiketler: #Samsun

İlgili Haberler

Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye çelme!: Fenerbahçe 0-0 Samsunspor

Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye çelme!: Fenerbahçe 0-0 Samsunspor
Samsunspor'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı: 'Her şeye rağmen...'

Samsunspor'dan Fenerbahçe maçı paylaşımı: 'Her şeye rağmen...'
Spor yazarları Fenerbahçe - Samsunspor maçını yorumladı: 'Belki de şampiyonluğa veda maçı oynadı'

Spor yazarları Fenerbahçe - Samsunspor maçını yorumladı: 'Belki de şampiyonluğa veda maçı oynadı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler