Eş zamanlı operasyon... Samsun merkezli 2 ilde 'fuhuş' baskını: 2 tutuklama

Yayınlanma: 17.03.2025 - 14:48

Güncelleme: 17.03.2025 - 14:50

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan, internet üzerinden ilan vererek bu suça aracılık eden ve haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, Samsun ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan T.A, S.M.K. ve D.B. emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.M.K. ve D.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da insan ticareti ve fuhşa aracılık eden suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtildi.