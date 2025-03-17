Ankara merkezli 2 ilde fuhuş ve gasp operasyonu!
Ankara merkezli 2 ilde fuhuş ve gasp çetesine yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından, sosyal medya üzerinden fuhuş ilanı vererek, hedef kişileri otel odalarında veya özel konutlarda şüpheli kadınlarda bir araya getirdikten sonra, para ve değerli eşyalarını gasbeden çete üyelerine ilişkin soruşturma yürütüldü.
22 şüpheliye ilişkin Ankara ve Antalya'da toplam 20 adres belirlendi. Adreslere saat 06.30'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, 18 şüpheli Ankara'da, 2 şüpheli ise Antalya'da yakalandı.
Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: #Ankara #fuhuş #Operasyon
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayda Geçsin ekibinin yeni adresi belli oldu
- Mezunlardan dikkat çeken 'diploma' açıklaması
- CHP birinci, o parti MHP'yi yakaladı!
- İmamoğlu-Yavaş planında yeni perde!
- Çocuk koruma altında, anneye soruşturma!
- ‘En az 322 bin kişi işten çıkarıldı!’
- Kirli çarkın sahiplerinin takı kuyruğu
- TGS çalışanı -25 derecede unutuldu!
- Ankara'da hakim evinde asılı halde ölü bulundu!
- Bahçeli'den 'kurucu önder' açıklaması