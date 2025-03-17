Ankara merkezli 2 ilde fuhuş ve gasp operasyonu!

Yayınlanma: 17.03.2025 - 12:16

Güncelleme: 17.03.2025 - 12:16

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosu tarafından, sosyal medya üzerinden fuhuş ilanı vererek, hedef kişileri otel odalarında veya özel konutlarda şüpheli kadınlarda bir araya getirdikten sonra, para ve değerli eşyalarını gasbeden çete üyelerine ilişkin soruşturma yürütüldü.

22 şüpheliye ilişkin Ankara ve Antalya'da toplam 20 adres belirlendi. Adreslere saat 06.30'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, 18 şüpheli Ankara'da, 2 şüpheli ise Antalya'da yakalandı.

Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.