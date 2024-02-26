Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur’da fuhuş için aracılık ve yer temin eden, böylelikle organize olarak insan ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışma sonucunda 6 kadın ile 6 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda 6 kadın da kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 12 adet cep telefonu, 3 adet pasaport ile suçtan elde edilen yaklaşık 40 bin TL’ye el konuldu.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan' arşivi ortaya çıktı
- Damadı, iddiayı doğruladı
- 'Balıkesir'in iradesi böyle çalındı'
- Steve Jobs'un 'bira testi' ortaya çıktı
- ‘Adam taşıyorlar’ iddiası
- ‘Ben 3 yıldır yapıyorum, nerede yaşıyorsunuz?’
- AKP'nin 'Pirus zaferi' gün yüzüne çıkıyor
- 12 Dev Adam son saniye basketiyle güldü!
- Kapalıçarşı’yı sarsan cinayette yeni gelişme
- Faizden para kazanılır mı?