Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Yayınlanma: 26.02.2024 - 09:19

Güncelleme: 26.02.2024 - 09:19

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur’da fuhuş için aracılık ve yer temin eden, böylelikle organize olarak insan ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sonucunda 6 kadın ile 6 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 6 kadın da kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 12 adet cep telefonu, 3 adet pasaport ile suçtan elde edilen yaklaşık 40 bin TL’ye el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.