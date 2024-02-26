Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Mersin'in Anamur ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 09:19
Mersin'de fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anamur’da fuhuş için aracılık ve yer temin eden, böylelikle organize olarak insan ticareti suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışma sonucunda 6 kadın ile 6 şüpheli tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda 6 kadın da kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 12 adet cep telefonu, 3 adet pasaport ile suçtan elde edilen yaklaşık 40 bin TL’ye el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


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