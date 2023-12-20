Rize'de fuhuş operasyonu: 5 kişi tutuklandı
Rize'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, fuhşa teşvik, zorlama, aracılık ve yer temin eden kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, şüpheliler M.Y, K.Y, B.Ö, Z.G. ve N.G. gözaltına alındı.
Zanlılar, Emniyet'teki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
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