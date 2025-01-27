Mersin'de 'gasp' iddiası: 2 zanlıdan biri tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Mersin'de 'gasp' iddiası: 2 zanlıdan biri tutuklandı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:57

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, darbettikleri kişinin cep telefonu, altın kolyesi, kimlik ve banka kartlarını zorla aldıkları öne sürülen 2 şüphelinin kimliği belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde 3 tüfek, tabanca, 6 fişek ile müştekinin telefonu ve kolyesi bulundu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #Mersin

İlgili Haberler

Mersin'de acı olay: Kalp krizi geçiren 41 yaşındaki öğretmen kurtarılamadı

Mersin'de acı olay: Kalp krizi geçiren 41 yaşındaki öğretmen kurtarılamadı
Mersin Limanı’nda tartışmalı genişleme: ‘İşgal güçleri de aynısını yapardı’

Mersin Limanı’nda tartışmalı genişleme: ‘İşgal güçleri de aynısını yapardı’
Mersin'de hastane otoparkından 'kamyonet' hırsızlığı: Yakayı ele verdi!

Mersin'de hastane otoparkından 'kamyonet' hırsızlığı: Yakayı ele verdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler