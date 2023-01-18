Mersin'de IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

Mersin'de, jandarma ekiplerinin terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonunda 1'i sözde sorumlu 3 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 10:53
Mersin'de IŞİD operasyonu: 3 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma başlattı. Örgüte silah, mühimmat ve eleman temin eden, 1'i sözde sorumlu toplam 3 şüpheli tespit edildi.

Harekete geçen jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ile doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, sorguları için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Mersin IŞİD Operasyon

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