Mersin'de IŞİD operasyonu: 3 gözaltı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 10:53

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 10:53

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma başlattı. Örgüte silah, mühimmat ve eleman temin eden, 1'i sözde sorumlu toplam 3 şüpheli tespit edildi.

Harekete geçen jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ile doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, sorguları için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.