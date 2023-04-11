Mersin'de IŞİD operasyonu: 4 gözaltı

Mersin’de jandarma ekiplerince IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, biri sorumlu mevkiinde 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:20
Mersin'de IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
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Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatan jandarma ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonda, aralarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten bir kişinin de bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


IŞİD Mersin Operasyon

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