Mersin'de IŞİD operasyonu: 4 gözaltı
Mersin’de jandarma ekiplerince IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, biri sorumlu mevkiinde 4 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatan jandarma ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 şüpheliyi tespit etti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonda, aralarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten bir kişinin de bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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