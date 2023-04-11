Mersin'de IŞİD operasyonu: 4 gözaltı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:20

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:53

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, IŞİD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlatan jandarma ekipleri, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akdeniz ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonda, aralarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten bir kişinin de bulunduğu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.