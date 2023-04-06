İstanbul'un 7 ilçesinde El Kaide ve IŞİD operasyonu: 16 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da El Kaide ve IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda, yabancı uyruklu 16 kişinin şüpheli olarak yakalandığı aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:07
Abone Ol google-news

İstanbul'da El Kaide ve IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda, 16 şüpheli yakalandı.

7 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Alınan bilgiye göre, IŞİD, El Kaide ve dini istismar eden benzeri terör örgütleri ve çatışma bölgeleri ile İstanbul’da irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen yabancılara yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından yakın takip altında tutulan ve YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olarak nitelendirilen söz konusu kuşkulu kişilerin yakalanması için bu sabaha karşı operasyon düzenlendi.

İstanbul’da 7 ilçede, 14 farklı adrese yönelik eş zamanlı yapılan baskınlarda, örgütlerle bağlantılı olduğu ileri sürülen 16 yabancı yakalandı.

Çok sayıda dijital malzemeye de el konulurken, gözaltına alınan bu şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Şüphelilerin sorgusuna ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenildi.


İlgili Haberler

Mersin'de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

Mersin'de IŞİD operasyonu: 8 gözaltı
Adana'da yakalanmıştı: IŞİD'in finansörü hakkında istenen ceza belli oldu

Adana'da yakalanmıştı: IŞİD'in finansörü hakkında istenen ceza belli oldu
İstanbul'da El Kaide, IŞİD ve HTŞ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da El Kaide, IŞİD ve HTŞ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı!

Resmi İlanlar

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

En Çok Okunan Haberler