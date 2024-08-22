Mersin’de kaçak kazı yapan şahıs yakalandı

Mersin'in Anamur ilçesinde define amacıyla kaçak kazı yapan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 22.08.2024 - 17:36
Mersin’de kaçak kazı yapan şahıs yakalandı
Abone Ol google-news

Mersin’in Anamur ilçesinde kaçak kazı yapan bir şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri define amaçlı kaçak kazı yapan kişilere yönelik çalışmada Malaklar Mahallesi’nde bir şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanırken, 4 kazma, 4 litre mazot, 2’şer murç, levye, hilti ile birer adet dedektör, balyoz, çekiç, tahra ve kürek ele geçirildi.


Mersin haberleri Anamur haberleri KAÇAK Kazı haberleri

İlgili Haberler

Mersin’de kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Mersin’de kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı
Amasya'da kaçak kazı yapan 11 kişi yakalandı

Amasya'da kaçak kazı yapan 11 kişi yakalandı
Kaçak kazı yapan 3 şahsa jandarmadan operasyon

Kaçak kazı yapan 3 şahsa jandarmadan operasyon
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler