Mersin’de kaçak kazı yapan şahıs yakalandı
Mersin'in Anamur ilçesinde define amacıyla kaçak kazı yapan bir kişi jandarma tarafından yakalandı.
Mersin’in Anamur ilçesinde kaçak kazı yapan bir şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri define amaçlı kaçak kazı yapan kişilere yönelik çalışmada Malaklar Mahallesi’nde bir şahsın kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Anamur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli yakalanırken, 4 kazma, 4 litre mazot, 2’şer murç, levye, hilti ile birer adet dedektör, balyoz, çekiç, tahra ve kürek ele geçirildi.
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