Mersin'de 'kaçak kazıya' suçüstü: 4 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 10:14

Güncelleme: 28.01.2025 - 10:16

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4 şüphelinin kazı yaptığı bölgeyi tespit edip operasyon yaptı.

Operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak kazı olayında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü.