Mersin'de 'kaçak kazıya' suçüstü: 4 şüpheli yakalandı
Mersin’in Erdemli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4 şüphelinin kazı yaptığı bölgeyi tespit edip operasyon yaptı.
Operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak kazı olayında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!
- ABD ve İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki rolünü onayladı
- AFAD duyurdu: Bursa'da deprem!
- Valilikten ‘cuma namazı’ yazısı
- O bilirkişiden ilk açıklama geldi
- İstifaya çağırdı, 'adaylık' daveti yaptı!
- Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem
- Kalın'ın önünde poz verdiği bayrak tartışma yarattı
- Süper Lig'de bir ayrılık daha!
- Sokak röportajı sonrası tutuklandı!