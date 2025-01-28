Mersin'de 'kaçak kazıya' suçüstü: 4 şüpheli yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Mersin'de 'kaçak kazıya' suçüstü: 4 şüpheli yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 10:14

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 4 şüphelinin kazı yaptığı bölgeyi tespit edip operasyon yaptı.

Operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak kazı olayında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü.


Etiketler: #Mersin #kaçak

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