Mersin’de dolandırıcılara operasyon: 6 şüpheli yakalandı
Mersin polisinin nitelikli dolandırıcılık olaylarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında 6 şüpheli belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, 20 banka kartı, 2 adet bilgisayar, 6 adet cep telefonu, pos cihazı ve dolandırıcılıkta kullanılan bazı belgeleri ele geçirdi.
Emniyet götürülerek ifadesi alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
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