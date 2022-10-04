Mersin'de kadın cinayeti: Tüfekle vurulan kadın, iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede iki hafta sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinbe bağlı Barbaros Mahallesi'nde 20 Eylül'de çocuklar arasında çıkan kavgaya aile bireyleri de dahil oldu.
Kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu Kibet Erdoğan (68) yaralandı.
Yaralı kadın, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.
Erdoğan, iki haftalık yaşam mücadelesini hastanede kaybetti.
Polisin olaydan sonra gözaltına aldığı 6 kişiden C.Ç. (60) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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