Mersin’de 'kart' dolandırıcılarına operasyon: 5 gözaltı

Mersin'de kart dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 10:02
Mersin’de 'kart' dolandırıcılarına operasyon: 5 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma ve alınan istihbari bilgiler neticesinde Mahmudiye Mahallesi’nde bazı şahısların kart dolandırıcılığı yaptığını belirledi.

Bunun üzerine tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına alırken adreste yaptığı aramalarda 177 hesap kartı, 187 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 1 kayıt cihazı ve 41 uyuşturucu hap ile 2 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.


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