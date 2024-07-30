Mersin’de 'müstehcen yayın' operasyonu: 5 tutuklama

Mersin polisi müstehcen yayın yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 12 şahıstan 5’i tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 30.07.2024 - 09:44
Mersin’de 'müstehcen yayın' operasyonu: 5 tutuklama
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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, müstehcen yayın yaptıkları ve bu suçlara çocukları da alet ettikleri iddia edilen şahısların tespiti için çalışma yaptı.

Ekiplerin TCK 226/3 Çocuk Müstehcenliği suçu çerçevesinde yaptığı teknik ve fiziki çalışma da belirlenen 12 şüpheli 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Polis adreslerde yaptığı aramada 15 telefon, 12 sim kart, 1 laptop, 1 tablet ve 2 hafıza kartına el koydu.

Emniyette ifadesi alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıstan 5’i tutuklandı. 7 şüpheliden 6’sı savcılıktan 1’i ise mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest kaldı.


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