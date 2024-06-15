Müstehcen yayın operasyonu: 6 kişi tutuklandı
Manisa merkezli 16 ilde mesajlaşma uygulaması üzerinden müstehcen yayınları ülkeye sokan ve satanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 6'sı tutuklandı.
Manisa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8 şüpheli ise salıverildi.
NE OLMUŞTU?
Manisa merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Muğla, Balıkesir, Bursa, Denizli, Aksaray, Tekirdağ, Amasya, Kocaeli, Samsun ve Osmaniye illerinde 11 Haziran'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde ele geçirilen dijital materyallere de el konulmuştu.
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