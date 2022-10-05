Yer: Mersin Limanı... Konteyner gemisinde 48 kilo kokain ele geçirildi
Mersin'de, polisin limanda düzenlediği operasyonda, muz yüklü konteynerde 48 kilo 800 kokain ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekvador'dan gelen 'Delphis Riga' isimli ve Hong Kong bandıralı konteyner gemisinde uyuşturucu madde bulunduğu tespitiyle harekete geçti.
HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN ÇIKTI
Geminin limana yanaşmasıyla operasyonu başlatan ekipler, muz yüklü konteynerde arama yaptı.
Konteynerin havalandırma boşluğunu açan ekipler, paketler halinde 48 kilo 800 gram kokain ele geçirdi.
Uyuşturucuyla bağlantılı 5 şüpheli de gözaltına alındı.
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