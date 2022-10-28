Mersin'de 'terör' operasyonu: 1 tutuklama
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i, tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, kent genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine yönelik çalışmalarında, örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve bu faaliyetlere ilişkin fotoğrafları olan M.M., A.E.Ş, A.I., S.S. ve S.N.'yi tespit etti.
GEREKÇE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...
Ekipler ayrıca Asiye Şahin, A.İ., M.M., F.D., M.A., B.U., G.E., B.Z., R.E. ve G.K.'nin Türkiye'nin yurt içi ve sınır ötesinde yaptığı operasyonları itibarsızlaştırmaya yönelik ve örgütün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici ile destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıklarını tespit etti.
2 FİRARİ ARANIYOR
Şüphelilere yönelik 25 Ekim'de operasyon düzenlendi. Ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle eş zamanlı baskın yaptığı 15 adreste 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Asiye Şahin tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis, soruşturma kapsamında firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP'den yanıt geldi
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- Kıvrak'tan Beşiktaş'la anlaşan Güneş'e olay gönderme!
- Samsung’un katlanabilir telefonu için yolun sonu göründü
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- Maden faciasında yeni gelişme
- İşte 'En başarılı büyükşehir belediye başkanları'
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- Müslüme davasında yeni gelişme