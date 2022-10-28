Mersin'de 'terör' operasyonu: 1 tutuklama

28 Ekim 2022 Cuma, 10:36

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, kent genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerine yönelik çalışmalarında, örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdikleri ve bu faaliyetlere ilişkin fotoğrafları olan M.M., A.E.Ş, A.I., S.S. ve S.N.'yi tespit etti.

GEREKÇE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

Ekipler ayrıca Asiye Şahin, A.İ., M.M., F.D., M.A., B.U., G.E., B.Z., R.E. ve G.K.'nin Türkiye'nin yurt içi ve sınır ötesinde yaptığı operasyonları itibarsızlaştırmaya yönelik ve örgütün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici ile destekleyici mahiyette sosyal medya üzerinden paylaşım yaptıklarını tespit etti.

2 FİRARİ ARANIYOR

Şüphelilere yönelik 25 Ekim'de operasyon düzenlendi. Ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle eş zamanlı baskın yaptığı 15 adreste 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Asiye Şahin tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, soruşturma kapsamında firari 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.