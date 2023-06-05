05 Haziran 2023 Pazartesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Londra’ya temiz para bulmaya gidiyorum” dediğinde bu köşeden tepki göstermiş ve 7 Kasım 2022 tarihli yazımda “İngiltere’de temiz para yok, Londra tefecilerinin verdiği borçlar dünyanın en kirli paralarıdır” demiştim.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra da sürekli Londra’yı işaret etti, “5 yılda 300 milyar dolar temiz para” dedi.

AKP’DEN YABANCILARA GARANTİ

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasına Erdoğan’ın gösterdiği tepki şöyleydi: “Londra’nın tefecileri bu kadar aptal mı?” (NTV, 19.4.2023)

Kuşkusuz Londra tefecilerinin aptal olup olmadığını en iyi Erdoğan biliyordu. Zira bakanlarını New York bankerlerine ve Londra tefecilerine para bulmaya defalarca göndermişti. Kendisi de bizzat giderek “yatırımcılarla” buluşmuş, onlara birinci elden garanti vermeye çalışmıştı.

Hatta daha geçen yıl, Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yabancı yatırımcılara şöyle seslenmişti: “Bir problem yaşadığınızda bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz.” (Cumhuriyet, 17.3.2022)

LONDRA TEFECİLERİ KAZANDI

Londra tefecileri konusu, seçim sürecinin en önemli konusuydu. Hatta bir canlı yayında şöyle bile demişti Erdoğan: “Kılıçdaroğlu kazanırsa teröristler kazanacak, Londra tefecileri kazanacak, Amerikalı şirketler kazanacak” (Yeni Şafak, 25.5.2023).

Uzatmayalım, Londra tefecilerinin konu olmadığı tek bir seçim dönemi günü yoktu özetle.

Peki ne oldu en sonunda? İngiltere vatandaşı Mehmet Şimşek, Erdoğan’ın Hazine ve maliye bakanı oldu. Erdoğan, 7 Aralık 2019’da Ali Babacan’la birlikte Halkbank’ı dolandırmaya çalışmakla suçladığı Mehmet Şimşek’i, yeniden Hazine ve maliye bakanı yaptı!

Bu duruma en çok sevinenlerin Londra tefecileri olduğu elbette bir sır değil! Bu durumda Erdoğan’ın ayakları havadaki denklemini düzeltirsek sonuç şudur: Erdoğan kazandı, Londra tefecileri kazandı!

KILIÇDAROĞLU’NUN VERDİĞİ KOZ

Özetle, Londra tefecilerinden para arayanlar kendileri, Londra tefecilerine “bürokrasiyi aşma garantisi” verenler kendileri, Londra tefecilerini geçmişte memnun eden eski Hazine ve maliye bakanını yeniden göreve getirenler kendileri ama rakiplerini Londracılıkla suçlayanlar da seçimi rakipleri kazanırsa Londra tefecilerinin kazanacağını söyleyenler de kendileri.

Londra’dan para getirme vaadini açıklayan Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’ın işini elbette fazlasıyla kolaylaştırdı!

Oysa Erdoğan’ın dediği gibi, Londra tefecileri aptal değildi ve kiminle çalışacaklarını çok iyi biliyorlardı!

TSK-MİT’TEN BAKANLIKLARA

Bu arada Erdoğan’ın kabinesinin iki dikkat çeken ismi daha var: Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı; MİT Başkanı Hakan Fidan da Dışişleri Bakanı oldu. Böylece Hulusi Akar’dan sonra ikinci genelkurmay başkanı da AKP’nin bakanı olmuş oldu.

Güler-Fidan ikilisinin kabinede yer almasına sevinenler içinde herhalde Ahmet Davutoğlu en başta gelen kişilerden olmalı.

Bu arada Erdoğan, kabinesini açıkladığı 3. cumhurbaşkanlığının ilk gününde “Gelin, seçim dönemindeki kırgınlıkları, kızgınlıkları bir tarafa koyalım. Gelin, küslük olmuşsa, kalpler kırılmışsa barışmanın yollarını arayalım” dedi!

Bakalım “yeni anayasa” için TBMM’de kimler Erdoğan’la “barış çubuğu” tüttürmeye kalkacak! Nasılsa Erdoğan, muhaliflerini sıra sıra tespihe dizer gibi müttefiki yapabiliyor!