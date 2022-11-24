Mersin'de sağanak; giriş katları su bastı
Mersin'de, aniden bastıran şiddetli yağmur etkili olurken, bazı binaların giriş katlarında su baskınları yaşandı.
Mersin'de öğle saatlerinden sonra sağanak etkili oldu.
Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi tatil beldesinde, su baskınları meydana geldi. Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı binaların giriş katlarını su bastı. İhbarla harekete geçen ekipler, su tahliyesi için çalışma başlattı.
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