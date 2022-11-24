Mersin'de sağanak; giriş katları su bastı

Mersin'de, aniden bastıran şiddetli yağmur etkili olurken, bazı binaların giriş katlarında su baskınları yaşandı.

DHA
24 Kasım 2022 Perşembe, 15:29
Mersin'de sağanak; giriş katları su bastı
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Mersin'de öğle saatlerinden sonra sağanak etkili oldu.

 Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi tatil beldesinde, su baskınları meydana geldi. Yağış nedeniyle caddelerde su birikintileri oluşurken, bazı binaların giriş katlarını su bastı. İhbarla harekete geçen ekipler, su tahliyesi için çalışma başlattı. 


Mersin sağanak

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