Mersin'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:55

Güncelleme: 12.03.2024 - 09:55

İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 5 kişi takibe alındı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 223 fişek, 12 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.