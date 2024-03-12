Mersin'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

Mersin'de silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 09:55
Mersin'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 5 kişi takibe alındı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 223 fişek, 12 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.


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