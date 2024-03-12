Mersin'de silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
Mersin'de silah ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'nın açıklamasına göre, Erdemli ilçesinde ellerindeki silahları satmak için müşteri arayışında olduğu tespit edilen 5 kişi takibe alındı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 7 tabanca, 223 fişek, 12 şarjör ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmaya götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.
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