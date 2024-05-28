Mersin'de skandal olay! Tavuğa tecavüz ederken görüntülendi

Mersin'de yaşanan tavuğa tecavüz olayı, büyük tepki topladı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:36
Mersin'de skandal olay! Tavuğa tecavüz ederken görüntülendi
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Mersin’in Toroslar ilçesinde bir tavuğa tecavüz edildiğine dair görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Şüpheli şahıs, cep telefonu ile kaydedilen tecavüz görüntülerinin ardından polise şikayet edildi. 

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan şikayet üzerine harekete geçerek sapığı gözaltına aldı.

SKANDAL İFADELER

Yerel İmece Gazetesi’nin haberine göre; emniyette ifadesi alınan M.S isimli şahıs 'bir anlık hislerinin kurbanı' olduğunu iddia etti. Tutuklama istemiyle Mersin Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen M.S. isimli şahıs, “Hayvana kötü muamele ve cinsel istismar” suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HALUK LEVENT'TEN ÇAĞRI

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Haluk Levent de bir paylaşımda bulunarak “Mersinde tavuğa tecavüz videosunu izledim az önce. Buraya videoyu koyamıyorum. Ama yerini bilen var ise bizlerle irtibata geçsin lütfen, Büyük ihtimal ile ölür ama hızlı davranırsak Kemalpaşadaki çiftlikte ameliyata alabiliriz” ifadelerini kullandı.


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