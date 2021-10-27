Mersin'de sosyal hizmetler çalışanı rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklandı
Mersin'de, sosyal yardım ödeneği bağlama vaadiyle kandırdığı kişiden rüşvet aldığı ileri sürülen sosyal hizmetler çalışanı tutuklandı.
Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Toroslar Sosyal Hizmet Merkezinde görevli M.B'nin bir yurttaştan rüşvet istediğine yönelik bilgi edindi.
Yurttaşla görüşerek şikayeti dinleyen kurumun yaptığı suç duyurusu üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları M.B'yi, sosyal yardım ödeneği bağlama vaadinde bulunduğu bir kişiden kurum dışında rüşvet alırken yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
M.B'nin merkezdeki görevinden de açığa alındığı öğrenildi.
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