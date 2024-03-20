Mersin’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı

Mersin’de jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 20.03.2024 - 08:56
Mersin’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 5 gözaltı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik Bozyazı ve Anamur ilçelerinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 5 şüpheli tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilere yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüphelinin de yakalandığı operasyonda 3 adet dedektör ile 23 adet tarihi obje ele geçirildi.

El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü.


Mersin haberleri

İlgili Haberler

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Piyasaya sürmeye hazırlanıyordu: Mersin'de 210 litre sahte içki ele geçirildi

Piyasaya sürmeye hazırlanıyordu: Mersin'de 210 litre sahte içki ele geçirildi
AREA Araştırma'dan Ankara, Adana ve Mersin anketi: 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!

AREA Araştırma'dan Ankara, Adana ve Mersin anketi: 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sosyal güvenlik uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik duyurdu: Memur ve emeklileri bekleyen büyük tehlike... Maaşlardan binlerce lira kesilecek!

Sosyal güvenlik uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik duyurdu: Memur ve emeklileri bekleyen büyük tehlike... Maaşlardan binlerce lira kesilecek!
Levent Gültekin’e ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası

Levent Gültekin’e ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası
Adana'da bir grup kadın, 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek fitness salonunun önüne çöp döktü

Adana'da bir grup kadın, 'Ramazan ayında spor yapılmaz' diyerek fitness salonunun önüne çöp döktü
Müslüm’ün Muhterem’i: Muhterem Nur’un vefatının 4.yıl dönümü

Müslüm’ün Muhterem’i: Muhterem Nur’un vefatının 4.yıl dönümü
Gökhan Zan'ın ikinci ses kaydı ortaya çıktı: ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’

Gökhan Zan'ın ikinci ses kaydı ortaya çıktı: ‘Arkamdan sattın ihanet ettin’
İngiliz efsaneden Nicolo Zaniolo’ya övgü!

İngiliz efsaneden Nicolo Zaniolo’ya övgü!
Ekrem İmamoğlu'ndan 2 gün arayla metro açılışı: 'Özür dileyecekler'

Ekrem İmamoğlu'ndan 2 gün arayla metro açılışı: 'Özür dileyecekler'
Serel Yereli Türkiye’ye geri dönüyor! İşte nedeni…

Serel Yereli Türkiye’ye geri dönüyor! İşte nedeni…