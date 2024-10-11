Mersin'de tarihi Halk Kütüphanesi alevlere teslim oldu
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan tarihi Halk Kütüphanesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.
Akdeniz ilçesinde Cami Şerif Mahallesinde bulunan tarihi Halk Kütüphanesi’nde geç saatlerde yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyürken, alevler binayı sardı.
Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Etiketler: #Mersin #Mersin Büyükşehir Belediyesi #Yangın
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