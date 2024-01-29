Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 09:22
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 36 gram esrar, 65 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


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