Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 36 gram esrar, 65 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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