Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama

Yayınlanma: 27.01.2024 - 16:38

Güncelleme: 27.01.2024 - 16:38

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 24 adrese 260 polis ve 2 özel hareket timinin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu maddeler ile 5 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Operasyon kapsamında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan 191 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.