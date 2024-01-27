Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 47 kişiden 24'ü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 16:38
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 24 tutuklama
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen 24 adrese 260 polis ve 2 özel hareket timinin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, uyuşturucu maddeler ile 5 tabanca ve 6 av tüfeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Operasyon kapsamında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan 191 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.

 


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