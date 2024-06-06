Mersin’de terör operasyonu: 12 gözaltı
Mersin polisi, özel harekat timleri ve drone desteğiyle, terör örgütü PKK’ye yönelik operasyon düzenledi, 12 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nin eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin çalışmasında sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyet yürütme çalışmaları gerçekleştiren ve daha önceden terör örgütü YPG’nin içerisinde eylemlere katıldıkları tespit edilen 12 şüpheli belirlendi.
Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde tespit edilen adreslere özel hareket ve drone destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda il merkezinde 7, Tarsus’ta da 5 olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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