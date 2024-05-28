IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon: 4 gözaltı
Afyonkarahisar’da polis tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve TEM Şube müdürlüğü ortaklığında operasyon yapıldı.
Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda bir dönem IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.
Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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