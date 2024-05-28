IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon: 4 gözaltı

Afyonkarahisar’da polis tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 16:05
IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon: 4 gözaltı
Abone Ol google-news

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve TEM Şube müdürlüğü ortaklığında operasyon yapıldı.

Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda bir dönem IŞİD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


afyonkarahisar haberleri

İlgili Haberler

Düzce’de IŞİD operasyonu!

Düzce’de IŞİD operasyonu!
Samsun'da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da IŞİD operasyonu: 1 gözaltı
Rize'de IŞİD operasyonu: 4 zanlıdan biri tutuklandı

Rize'de IŞİD operasyonu: 4 zanlıdan biri tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu

Son Dakika... Pendik'te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu
Menzil Cemaati’nde taht kavgası: Saki Elhüseyni’nden sert açıklamalar

Menzil Cemaati’nde taht kavgası: Saki Elhüseyni’nden sert açıklamalar
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den 4 il için kritik uyarı: O fay hattını işaret etti...

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den 4 il için kritik uyarı: O fay hattını işaret etti...
Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: ‘Türkiye’yi yönetecek bir isim olma hedefim var’

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: ‘Türkiye’yi yönetecek bir isim olma hedefim var’
CHP'den Ali Yerlikaya'ya 4 soru! MOBESE kayıtları Meclis gündeminde: Sinan Ateş iddianamesi hatırlatıldı...

CHP'den Ali Yerlikaya'ya 4 soru! MOBESE kayıtları Meclis gündeminde: Sinan Ateş iddianamesi hatırlatıldı...
Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’
Son Dakika... Erdoğan, İmamoğlu'nu 'Roma seyahati' üzerinden hedef aldı: 'Kimse kusura bakmasın...'

Son Dakika... Erdoğan, İmamoğlu'nu 'Roma seyahati' üzerinden hedef aldı: 'Kimse kusura bakmasın...'
Efes-2024 Tatbikatı devam ediyor

Efes-2024 Tatbikatı devam ediyor