Mersin'de TIR'ın çarptığı yaya kurtarılamadı: Sürücü gözaltında!

Yayınlanma: 20.12.2024 - 14:12

Güncelleme: 20.12.2024 - 14:12

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta bir kaza meydana geldi.

Edinilen biligye göre; A.A. yönetimindeki 34 LR 2879 plakalı TIR, ışıklarda karşıya geçmeye çalışan İbrahim Uyar'a (70) çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Uyar'ı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili sürücü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.