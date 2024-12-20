Mersin'de TIR'ın çarptığı yaya kurtarılamadı: Sürücü gözaltında!

Mut ilçesinde A.A. idaresindeki TIR'ın çarptığı 70 yaşındaki İbrahim Uyar adlı kişi, hayatını kaybetti. Sürücünün gözaltına alındığı ve soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Mersin'de TIR'ın çarptığı yaya kurtarılamadı: Sürücü gözaltında!
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İHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 14:12

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kavşakta bir kaza meydana geldi.

Edinilen biligye göre; A.A. yönetimindeki 34 LR 2879 plakalı TIR, ışıklarda karşıya geçmeye çalışan İbrahim Uyar'a (70) çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Uyar'ı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili sürücü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #gözaltı #Mersin #kaza #TIR

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