Muğla'nın 5 ilçesinde uyuşturucu operasyonları: 17 şüpheli gözaltına alındı!
Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas ve Seydikemer ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas ve Seydikemer ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Operasyonlarda 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
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