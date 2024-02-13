Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin’in iki ilçesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheliyi yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 08:55
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ve Mut ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında 4 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.Tespit edilen şüphelileri takibe alan ekipler operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerinin araçları ve adreslerinde yapılan aramada ise 1 kilo 27 gram toz esrar, 186 gram skunk maddesi, çeşitli miktarlarda kubar esrar, kenevir tohumu, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 2 adet bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler ifade alınması ve gerekli adli işlemlerin yapılması için jandarmaya götürüldü.


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