Mersin'de vahşet: Eşini boğazını kesilmiş halde buldu!

Mersin'in Tarsus ilçesinde işten eve gelen Ali Güllü, eşi Cemile Güllü'yü (48) yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

DHA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 08:05
Mersin'de vahşet: Eşini boğazını kesilmiş halde buldu!
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Olay, akşam saatlerinde Eski Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. İşten eve dönen Ali Güllü, eşi Cemile Güllü’yü yatak odasında boğazından bıçaklanmış halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, yardım istedi. 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Cemile Güllü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Güllü'nün cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Cinayet şüphelisini tespit edip, yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


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