Tam 37 kilo... Kastamonu'da ormanda buldu!

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde yaşayan bir yurttaş, ormanda 37 kilogramlık gürgen mantarı buldu. Kilogramı 40 liradan satılan mantara yurttaşlar yoğun ilgili gösterdi.

İHA
Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:58
Tam 37 kilo... Kastamonu'da ormanda buldu!
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yetişen ve yurttaşlar tarafından ormanlardan toplanan gürgen mantarı büyük rağbet görüyor.

TAM 37 KİLOLUK...

İlçede yaşayan İbrahim Özkan isimli bir kişi ise 37 kilogramlık mantar buldu. Mantarı pazarda satışa sunan Özkan, yurttaşlardan yoğun ilgi gördü.

40 LİRAYA SATIYOR

Hocavakıf köyünde ikamet eden İbrahim Özkan ormanlık alanda 37 kiloluk mantar bulduğunu belirterek, yurttaşların yoğun ilgi gösterdiğini, ve kilogramını 40 liradan sattığını belirtti.


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