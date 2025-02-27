Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: Gözaltılar var!

Mersin'de jandarmanın yasa dışı bahis oynatmak suretiyle haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: Gözaltılar var!
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İHA
Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:16

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 şahsın internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapan ekipler; 9 cep telefonu, 9 sim kart, 7 bilgisayar, 1 harddisk ve 1 flaş bellek ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu.

Şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Etiketler: #bahis #Mersin #Operasyon #yasa dışı

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