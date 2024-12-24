Bahçelievler Doğu Sanayi Sitesi’nde korkutan yangın!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 13:29

Güncelleme: 24.12.2024 - 13:30

Bahçelievler ilçesi Yenibosna’da bulunan Doğu Sanayi Sitesi’nde, saat 12.00 sıralarında matbaa kalıpları üzerine çalışılan 3 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden iş yerindeki çalışanlar dışarıya çıktı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemeden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan sanayi sitesi sakinlerinden Hakan Karacasu, “Kalıplar tutuşmuş taşlama yapılırken. Allah’tan itfaiye zamanında geldi bir an önce söndürüldü. Kimseye bir şey olmadı” dedi.