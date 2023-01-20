Mersin'deki IŞİD operasyonunda 3 tutuklama
Mersin'de, jandarma ekiplerinin terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonunda gözaltına alınan 1'i sözde sorumlu 3 şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma başlattı. Örgüte silah, mühimmat ve eleman temin eden, 1'i sözde sorumlu 3 şüpheli tespit edildi.
MATERYALLERE EL KONULDU
Ekipler, 3 şüpheliyi de eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ile doküman ele geçirildi.
Şüpheliler, sorguları için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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