Mersin'deki IŞİD operasyonunda 3 tutuklama

Mersin'de, jandarma ekiplerinin terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonunda gözaltına alınan 1'i sözde sorumlu 3 şüpheli, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 15:13
Mersin'deki IŞİD operasyonunda 3 tutuklama
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma başlattı. Örgüte silah, mühimmat ve eleman temin eden, 1'i sözde sorumlu 3 şüpheli tespit edildi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Ekipler, 3 şüpheliyi de eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ile doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, sorguları için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 


Mersin IŞİD tutuklama

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