Mersin'deki IŞİD operasyonunda 3 tutuklama

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 15:13

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 15:14

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü IŞİD'e yönelik çalışma başlattı. Örgüte silah, mühimmat ve eleman temin eden, 1'i sözde sorumlu 3 şüpheli tespit edildi.

MATERYALLERE EL KONULDU

Ekipler, 3 şüpheliyi de eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ile doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, sorguları için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İşlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.