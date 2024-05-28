Mersin'de 10 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı: 'Zemin ıslaktı hakimiyetimi kaybettim'

Mersin'de 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tutuklanan yolcu otobüsünün şoförü Ali Güler'in (45), ifadesi ortaya çıktı. Güler'in, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 12:15
Mersin'de 10 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı: 'Zemin ıslaktı hakimiyetimi kaybettim'
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Feci kaza, 26 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi.

Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 88 21 plakalı yolcu otobüsü, şoför Ali Güler’in direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adana yönüne geçen otobüs, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 01 DT 341 ile 01 ALU 521 plakalı otomobiller ve 27 TD 342 plakalı kamyonla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine Mersin ve Adana'dan çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yerinde 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan 39 yaralı ise Mersin, Tarsus ve Adana'daki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor.

ŞOFÖRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kazada hafif yaralanan şoför Ali Güler, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Güler, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken ifadesi de ortaya çıktı.

İfadesinde yaşanan kaza nedeni ile çok üzgün olduğunu dile getiren Ali Güler, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği belirtildi. 


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