Mertcan'ı öldüren sanık hakkında karar verildi!

Yayınlanma: 14.12.2023 - 10:08

Güncelleme: 14.12.2023 - 10:44

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde geçen yıl 19 Haziran'da, Mertcan Pekatik (22) gittiği eğlence mekanında arkadaşlarıyla bir süre vakit geçirdi.

İddiaya göre, Pekatik tuvalete gittiği sırada arkadaşları M.E., B.D. ve C.M. mekan çalışanlarıyla tartışınca dışarı çıkartıldı. Tuvaletten döndükten sonra Mertcan, arkadaşlarının durumunu öğrenince mekandan çıktı. Kapı önünde bekleyen Mertcan ile arkadaşları, mekanın 50 metre uzağındaki ara sokakta Selçuk Seis ile tartışmaya başladı.

Çıkan arbedede Selçuk Seis, tabanca ile 4 el ateş açtı. İki mermi isabet eden Mertcan Pekatik, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Selçuk Seis ile kavga sırasında yanında olan O.G., O.A. ve S.K. gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Selçuk Seis hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, ayrıca Mertcan'ın arkadaşları M.E., B.D. ve C.M.'ye karşı gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan her biri için ayrı ayrı 15 yıla kadar olmak üzere toplam 45 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Savcı iddianamede diğer sanıklar O.G., O.A., S.K. hakkında ise Mertcan Pekatik’e karşı 'kasten öldürme suçuna yardım etme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme' suçlarından 37 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSINLAR"

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Selçuk Seis SEGBİS ile katılırken, tutuksuz yargılanan O.A., öldürülen Mertcan Pekatik'in ailesi ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanıklar O.G. ve S.K. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada Pekatik'in ailesi, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

"PİŞMANIM" SAVUNMASI

Duruşmada son sözleri sorulan Selçuk Seis, "Olay nedeniyle pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, Selçuk Seis'in Mertcan Pekatik'e karşı 'kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirip, müebbet hapis cezası ile olay yerinde bulunan Pekatik'in arkadaşları M.E., B.D., C.B.'ye karşı rastgele tabancayla ateş açtığı için 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9'ar yıldan toplamda 27 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Olay sırasında Selçuk Seis'in yanında bulunan tutuksuz sanıklar O.A., S.K. ve O.G. ise beraat etti.