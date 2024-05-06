Merve 7 yıl önce Samsun’da şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmişti: Aileden adalet çağrısı
Samsun’da 2017 yılında Merve A., evde çıkan arbededen sonra beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi. Yedi yıldır dava açılmadığını belirten Merve A.’nın ailesi, olayda şüphelinin Merve A’nın eşi Fatih A. olduğunu öne sürdü.
Aile açılan soruşturmaların kapandığını belirterek adalet çağrısında bulundu. Ailenin avukatı ise yeni bir suç duyurusunda bulunurken savcılığa fethi kabir isteğinde bulundu.
Avukat Buğra Kırlangıç, “En son yaptığımız suç duyurusunda Merve Hanım’ın ölümünden altı ay önce hayat sigortası yaptığını, bunun yaşamın olağan akışına aykırı olduğuna belirttik. Bunun aydınlatılması için bir talep oluşurduk” dedi.
Olay gününü anlatan baba Sinan T. ise “Şeker Bayramı’nın birinci günüydü. Kızım ailesiyle benim işyerime geldi, bayramlaştık. Sonra yanımdan ayrıldılar. 40 dakika sonra bir telefon geldi, torunum, ‘dede yetiş, annem ölüyor’ dedi. Kızım darp ediliyor ve beyin kanaması geçiriyor. Kızımın otopsisi yapılmadan doğal ölüm olarak rapor verildi. Bunların üzerine damat hiçbir adli bir soruşturma geçirmedi. Ben kızıma söz verdim. Bu olayı aydınlatacağım” diye konuştu.
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