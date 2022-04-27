Mesaide mescitte uyuyan lise müdürünün fotoğrafını çekenlere soruşturma açıldı

27 Nisan 2022 Çarşamba, 10:40

Kepez’deki Metin Çiviler Anadolu Lisesi’nin müdürü Ramazan Erdoğdu’nun, mesai saatleri içinde okulun mescidinde uyurken fotoğrafı çekildi. Erdoğdu’nun mesai saatleri içinde uyuduğunun ortaya çıkması veli ve öğretmenlerin tepkisini çekti. Erdoğdu’nun uyurken fotoğrafını çekenler hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Ramazan Erdoğdu’nun, okuldaki mescidin tabelasını daha önce kaldırttığı ve burayı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Zümre Odası’na dönüştürdüğü bildirildi.

Eğitim Sen Antalya Şubesi Başkanı Nurettin Sönmez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Basına yansıyan haberlerden gördüğümüz kadarı ile okul müdürü mesai saatleri içinde görevini yapmamaktadır" dedi.

"OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINMASI GEREKİR"

Ramazan Erdoğdu’nun eğitim-öğretim sorunları ile uğraşması gereken saatlerde uyuduğunu belirten Sönmez, "Liyakat konusunda yetersiz olduğu her geçen gün daha da belirginleşen okul müdürü görevden alınması gerekirken sorunu tespit edenlere soruşturma açılması anlaşılır bir durum değildir. Burada büyük sıkıntı olduğu açıktır. Eğitim-öğretimin sağlıklı yürütülmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü ve Antalya Valiliği’ni göreve davet ediyoruz" diye konuştu.