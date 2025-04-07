'Metamfetimin' kabusu sürüyor! Gaziantep'te ele geçirildi: Tam 950 gram...

Yayınlanma: 07.04.2025 - 09:24

Güncelleme: 07.04.2025 - 09:25

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde 2 ikamet ve bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalar sırasında hassas burunlu narkotik köpek Petra’nın tepki verdiği valizden 950 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardında adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.