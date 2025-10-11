Meteoroloji açıkladı: 11 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Çanakkale hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 11°C, 19°C
öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 14°C, 19°C
öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 16°C
öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 17°C
öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyıları (Sinop hariç) ile Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 4°C, 15°C
öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 18°C
öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP 14°C, 23°C
öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 18°C
öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu