Meteoroloji açıkladı: 11 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Eskişehir ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile Kocaeli ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne ve Çanakkale hariç) sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 11°C, 19°C

öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 14°C, 19°C

öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 16°C

öğle saatlerinde sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 17°C

öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyıları (Sinop hariç) ile Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 15°C

öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 18°C

öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, 23°C

öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 18°C

öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -2°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu