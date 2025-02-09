Meteoroloji açıkladı: 9 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 09.02.2025 - 07:21

Güncelleme: 09.02.2025 - 07:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI



Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Balıkesir çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 5°C

Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAKARYA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu

ARTVİN °C, 6°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 0°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı bulutlu