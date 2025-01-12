Meteoroloji açıkladı: 12 Ocak 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 12.01.2025 - 09:08

Güncelleme: 12.01.2025 - 09:13

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Akdeniz'in batı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimleri ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği; Trakya'nın kuzey, Marmara'nın güney ve batı, Antalya'nın doğu kesimleri ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar, Hakkari çevrelerinde hafif kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI



Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının Marmara kıyılarında normalleri civarına, Marmara'nın iç kesimlerinde 1-3 derece altına düşmesi, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile zamanla Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Trakya'nın iç kesimlerinin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ,yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, -6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu