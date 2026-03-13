Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.03.2026 08:00:00
Haber Merkezi
Meteoroloji açıkladı: 13 Mart 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Mart Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; Siirt ve Şırnak çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 15°C

Az bulutlu

İSTANBUL 6°C, 12°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 14°C

Az bulutlu

KOCAELİ 5°C, 13°C

Az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

ADANA 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -2°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 4°C, 13°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU -4°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 3°C, 8°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 4°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -13°C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN -5°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

