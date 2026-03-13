Meteoroloji açıkladı: 13 Mart 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 15°C
Az bulutlu
İSTANBUL 6°C, 12°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 14°C
Az bulutlu
KOCAELİ 5°C, 13°C
Az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR -1°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -2°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 4°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU -4°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 3°C, 8°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -14°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -13°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
VAN -5°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
SİİRT 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu