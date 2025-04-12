Meteoroloji açıkladı: 12 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Nisan Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; kıyı kesimler ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize ve Trabzon ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in batı ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize ve Trabzon ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarın batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz'de batılı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Yağışların, Bolu, Karabük, Bartın, Rize ve Trabzon çevreleri ile Giresun'un doğu, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Rüzgarın Karadeniz'de batılı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.
ZİRAİ DON UYARISI
Yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan yurttaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ile ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
İSTANBUL 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAKARYA 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR -5°C, 7°C
Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 2°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İZMİR 6°C, 16°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MUĞLA 0°C, 14°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısı ve Doğu Akdeniz'in doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar ve Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 19°C
Öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı
BURDUR -1°C, 12°C
Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA -5°C, 5°C
Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR -3°C, 6°C
Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA -3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR -5°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU -5°C, 4°C
Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
KARABÜK -4°C, 5°C
Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP 4°C, 10°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK 1°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Rize ve Trabzon çevreleri ile Giresun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA -5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
RİZE 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu
SAMSUN 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA -4°C, 8°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN 2°C, 9°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
DİYARBAKIR 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
MARDİN 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘MEB’den on binlerce öğretmene sürgün kararı’
- İmamoğlu 'aday olamazsa' ne olacak?
- Hayal Köseoğlu'ndan 'seks kaseti' açıklaması
- Cumhurbaşkanlığı konvoyunda kaza: 2 şehit
- Bahçeli'den 'İmralı' çağrısı
- Akaryakıta gizli zam yüzde 17'ye dayandı...
- İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
- 'Akın Gürlek' davası ertelendi!
- AKP ve MHP oyları eriyor mu?
- Üniversite hastanesinden açıklama geldi