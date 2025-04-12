Meteoroloji açıkladı: 12 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 12.04.2025 - 08:21

Güncelleme: 12.04.2025 - 08:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in batı ve doğu kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğu kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde ile Marmara ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize ve Trabzon ile Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarın batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz'de batılı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Bolu, Karabük, Bartın, Rize ve Trabzon çevreleri ile Giresun'un doğu, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın Karadeniz'de batılı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun güneyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan yurttaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ile ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

İSTANBUL 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAKARYA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR -5°C, 7°C

Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 2°C, 14°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR 6°C, 16°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA 0°C, 14°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısı ve Doğu Akdeniz'in doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Toroslar ve Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 19°C

Öğle saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı

BURDUR -1°C, 12°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA -5°C, 5°C

Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR -3°C, 6°C

Öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA -3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR -5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU -5°C, 4°C

Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

KARABÜK -4°C, 5°C

Yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 4°C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK 1°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Rize ve Trabzon çevreleri ile Giresun'un batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA -5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

RİZE 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA -4°C, 8°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN 2°C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

DİYARBAKIR 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

MARDİN 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı