Meteoroloji açıkladı: 15 Ağustos 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

13 İL İ Ç İN KUVVETLİ R ÜZGAR UYARISI

Meteoroloji tarafından İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Bilecik ve Yalova için "sarı" alarm verildi.

Öte yandan kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

ÇANAKKALE 24°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EDİRNE 22°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

İSTANBUL 24°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 19°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 27°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, güneyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 15°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 22°C, 30°C

Öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KARS 9°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 28°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C

Az bulutlu ve açık