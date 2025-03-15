Meteoroloji açıkladı: 15 Mart 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Mart Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ancak Meteoroloji'nin 5 günlük haritasında; Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü yurdun birçok yerinde kar ve sağanak yağışın etkili olacağı aktarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAY
Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililer ile yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.
KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji'nin 5 günlük haritasında; Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü yurdun birçok yerinde kar ve sağanak yağış etkili olacağı kaydedildi.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 12°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 8°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 9°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 9°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ARTVİN 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 14°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 6°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
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