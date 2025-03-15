Meteoroloji açıkladı: 15 Mart 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 15.03.2025 - 08:36

Güncelleme: 15.03.2025 - 08:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAY

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililer ile yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.

KAR VE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin 5 günlük haritasında; Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günü yurdun birçok yerinde kar ve sağanak yağış etkili olacağı kaydedildi.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 12°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 9°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 8°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 9°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 9°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 14°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 6°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık