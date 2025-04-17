Meteoroloji açıkladı: 17 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:02

Güncelleme: 17.04.2025 - 09:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Iğdır'ın, Ağrı'nın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari'nin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının, yurt genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 9°C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAKARYA 6°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 13°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 8°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 7°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 7°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 5°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK 5°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 8°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmurlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 6°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

RİZE 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SAMSUN 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kuzey ve batısının az bulutlu, Bitlis ve Van çevreleri ile Iğdır'ın, Ağrı'nın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari'nin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KARS -2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MALATYA 4°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

VAN 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu