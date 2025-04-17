Meteoroloji açıkladı: 17 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Nisan Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Iğdır'ın, Ağrı'nın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari'nin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Iğdır'ın, Ağrı'nın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari'nin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının, yurt genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 7°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL 9°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAKARYA 6°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 6°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 10°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 6°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 7°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 5°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK 5°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 8°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin yağmurlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 6°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
RİZE 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
SAMSUN 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kuzey ve batısının az bulutlu, Bitlis ve Van çevreleri ile Iğdır'ın, Ağrı'nın ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari'nin doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KARS -2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MALATYA 4°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
VAN 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
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