Meteoroloji açıkladı: 18 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Nisan Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara Bölgesi'nin kuzey kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara Bölgesi'nin kuzey kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
SAKARYA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısında kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 6°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK 8°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 8°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 8°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 8°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
TRABZON 8°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 10°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 7°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 10°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
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