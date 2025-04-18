Meteoroloji açıkladı: 18 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 18.04.2025 - 08:24

Güncelleme: 18.04.2025 - 08:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara Bölgesi'nin kuzey kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

SAKARYA 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısında kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 6°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK 8°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 8°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 8°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 8°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 9°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

TRABZON 8°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 10°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 7°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 10°C, 20°C

Az bulutlu ve açık